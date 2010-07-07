У каналізації Прилук виявили невідому хімічну речовину

У Прилуках Чернігівської області у каналізаційну систему міста сталося шість викидів невідомої хімічної речовини, що створює небезпеку виведення з ладу очисних споруд. Про це УНІАН повідомили в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Прилуцької міської ради.

За словами головного спеціаліста Управління Віктора ГУЛЕВИЧА, небезпечні викиди розпочалися на початку червня, останній з них стався 5 липня. Поглинаючи кисень, отрута згубно впливає на біологічно активний мул на очисних спорудах.

"На сьогодні нових викидів хімічної речовини не зафіксовано. Усі небезпечні стоки, а це близько 10,5 тисяч кубометрів, зібрано у ставках-накопичувачах", - зазначив фахівець, додавши, що на щастя, небезпечні води не потрапили до річки Удай.

За фактом небезпечних викидів та порушення природоохоронного законодавства правоохоронці порушили кримінальну справу. Проби стоків направлено на експертизу до Києва.

За попередніми даними фахівців, хімічна речовина, що потрапила до міської каналізації Прилук, це анілін, який широко використовується у промисловості як барвник та консервант, речовина є у вільному продажу. Походження хімічної речовини встановити поки що не вдалося.