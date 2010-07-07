У Дніпропетровську 4-річна дівчинка померла, отруївшись ліками
16:42, 07 липня 2010Країна
0
Гралася "у лікарню"
Вчора у Дніпропетровську двоє малолітніх сестер, залишених вдома без догляду батьків, отруїлися ліками.
Як повідомила сьогодні журналістам начальник кримінальної міліції у справах неповнолітніх ГУ МВС у Дніпропетровській області Ірина КАЧИНСЬКА, молодша чотирирічна дитина померла. Її старша 7-річна сестра перебуває в реанімації лікарні в тяжкому стані.
Під час відсутності дорослих в квартирі діти вирішили пограти "в лікарню", використовуючи домашню аптечку з ліками.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter