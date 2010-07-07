В Україні немає умов для навчання 5-річних дітей

Експерти вважають, що в Україні поки що немає умов для навчання дітей 5-річного віку.

Таку думку вони висловили під час експертного опитування, проведеного Інститутом Горшеніна, щодо доцільності і наслідків прийнятого вчора Верховною Радою закону “Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої і дошкільної освіти (про організацію учбово-виховного процесу)”. В інституті нагадують, що цим законом парламент повернув 11-річну систему навчання в школах. Також законом передбачено, що діти у віці 5 років повинні обов`язково відвідувати дитячий садок до вступу до школи.

Так, правозахисник Семен ГЛУЗМАН зазначив, що будь-які експерименти, пов`язані з дітьми, дуже небезпечні. «Я не знаю, що краще – нові експерименти від Дмитра ТАБАЧНИКА (міністра освіти) або старі експерименти від КРЕМЕНЯ (екс-міністра освіти Василя КРЕМЕНЯ - УНІАН). Я розумію одне: це не політичні рішення взагалі повинні бути», - сказав він. Правозахисник наголосив, що все має робитися так, щоб дітям було краще, а не політикам. За його словами, вводити новації в системі освіти потрібно дуже обережно, і не скасовувати їх з приходом нового уряду або навпаки.

У свою чергу, ректор Донецького відкритого університету Сергій ВЄТРОВ висловив думку, що уряд і законодавці вчинили мудро, ухваливши рішення про повернення до 11-річної системи навчання в школах. «Тому що, з одного боку, в наших традиціях, у тому, що напрацьовано, «одинадцятирічка» – найбільш оптимальний варіант для нашої школи. «Дванадцятирічка» – це перебір, десять років – повертатися, у принципі, можна було б, але вже все почало перебудовуватися. Але, щоб утримати європейські стандарти, в яких шкільна освіта 12 років найчастіша, був придуманий хід – знизу прибудувати цей рік», - зазначив він.

Кажучи про дошкільне навчання, ректор нагадав, що підготовчі групи в дитячих садках існують давно. «Якщо це буде на рівні дитячих садків або якихось установ – але не в школі, не при школі, яка не пристосована для життя таких маленьких дітей – то тоді в цьому є сенс і логіка. Все індивідуально: для когось у п`ять років щадний освітній режим в умовах дитячого садка - коли діти сплять, можуть повзати по килиму і так далі – підходить, а деякі і у вісім років не готові навчатися», - вважає С.ВЄТРОВ.

У свою чергу, директор школи №2 м. Вугледар (Донецька область) Світлана БАБЕНКО вітає рішення про дошкільне навчання дітей на базі школи. «У нас зараз школа не заповнена на 100%, у нас місто невелике – три школи, і кожна з них може, у принципі, розмістити такий перший клас, який раніше, за радянських часів, був нульовий. Адже ніхто не припускає того, що діти повинні сісти за парту. І діти є різні, є різний рівень розвитку – хтось і у п`ять років готовий піти до школи, а у когось і в сім ще немає шкільної зрілості. Отже, у принципі, ми не проти. І є ресурси в кожній школі у нас в місті, щоб створити цей нульовий клас – зі спальнею – а у мене вона і зараз діє для перших класів», - сказала С.БАБЕНКО.

Голова Асоціації керівників шкіл м. Києва Юрій ШУКЕВИЧ позитивно оцінює рішення парламенту про введення дошкільної освіти для п`ятирічних дітей, але сумнівається в тому, чи зможе держава забезпечити їм нормальні умови для навчання. «Якби п`ятирічкам забезпечили ті ж самі умови, які є в тих країнах Євросоюзу, де дійсно є дошкільна освіта п`ятирічок. Проте, хай ми всі подумаємо, чи можливо зараз, без додаткових витрат з державного бюджету, забезпечити якісну дошкільну освіту в сучасних дитячих садках? Чи можуть дитячі садки бути забезпечені до 1 вересня – і в селах, і в містах, високоякісними викладачами і новими підручниками по тих предметах, які Міністерству освіти ще потрібно визначити учбовим планом для п`ятирічок? Чи будуть там кадри і фінанси на шкільні дошки, парти? Чи може Україна це собі дозволити в усіх адміністративних одиницях?»- сказав експерт.

На думку Ю.ШУКЕВИЧА, введення обов`язкової дошкільної освіти зберігає в Україні дванадцятирічний термін шкільного навчання. «Фактично, ми залишили 12 років – тільки дванадцятий клас ми відділили від школи – але нульовий клас ввели в дитячих садках», - сказав він.

Також Ю.ШУКЕВИЧ виказав жаль з приводу того, що вкотре зміни до законів мають не системний, а ситуативний характер. «Наприклад, у Польщі мережа шкіл включає лише три типи: початкова школа, гімназія як базова школа і ліцей як старша школа. У нас було дев`ять типів, тепер ввели ще два, і зараз у нас одинадцять типів. Це не відповідає, на наш погляд, реаліям європейської освіти», - зазначив експерт.

Крім того, він підкреслив, що відкриття у школах спеціальних класів для дітей-інвалідів також потребує значних витрат з держбюджету.

«Були внесені зміни про те, що у складі загальноосвітніх учбових закладів можуть бути інклюзивні класи для навчання дітей з особливими потребами. Це дуже важливо. Але в пояснювальній записці чітко прописаний пункт п`ятий - що зміни законодавства, які вносяться, не потребують додаткових витрат з державного бюджету. Чи упевнені ми з вами, що введення інклюзивної освіти і навчання п`ятирічок не потребує додаткового фінансування? Хіба не потребує додаткового фінансування, наприклад, будівництво пандусів у школах, де навчатимуться інклюзивні діти – на інвалідних візках?», - спитав Ю.ШУКЕВИЧ.