В Азовському морі потонули група дітей і вихователь табору

У Росії під час купання в Азовському морі загинули п`ятеро дітей і вихователь, одна дитина зникла безвісти.

Про це УНІАН повідомили у МНС Росії.

«П`ятеро дітей і вихователь загинули під час купання в районі Єйської коси в Краснодарському краї. Одна дитина зникла безвісти, її пошуки тривають», - йдеться у повідомленні.

Психологи МНС Росії приступили до надання психологічної допомоги дітям.

За інформацією прес-служби слідчого комітету при прокуратурі РФ, семеро вихователів і близько ста дітей віком від 8 до 15 років, які відпочивали в дитячому оздоровчому таборі «Азов» у селищі Должанка Єйського району, виїхали з табору на екскурсію на острів, розташований у районі Єйської коси. Згодом вихователі, що супроводжували групу дітей, помітили відсутність колеги і декількох підлітків. Пізніше у воді були знайдені тіла двадцятисемирічного вихователя і п`ятьох дітей: двох десятирічних хлопчиків і трьох дівчаток дев`яти, дванадцяти і шістнадцяти років. Ще один хлопчик потрапив до лікарні. Всі вони приїхали з Москви.

На даний час проводяться огляд місця події, невідкладні слідчі дії, направлені на встановлення всіх обставин трагедії. Керівництво Слідчого комітету в рамках розслідування кримінальної справи дало доручення ретельно проаналізувати дії або бездіяльність посадовців, винних у загибелі дітей. Хід розслідування кримінальної справи перебуває на контролі в центральному апараті Слідчого комітету.

За інформацією прес-служби Кремля, Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ висловив співчуття сім`ям загиблих.

Він доручив губернатору Краснодарського краю Олександру ТКАЧОВУ надати необхідну допомогу потерпілим і підтримку сім`ям загиблих. Д.МЕДВЕДЄВ також доручив Генеральному прокурору Юрію ЧАЙЦІ провести перевірку організації дитячого відпочинку і дотримання заходів безпеки у таборах Краснодарського краю, зокрема в дитячому таборі «Азов», де відпочивали загиблі.