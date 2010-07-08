Чим можна заразитися у душі

Так приємно прийняти холодний душ у таку спеку, яку доводиться відчувати цього літа! Тим часом, у ванній кімнаті на нас може очікувати небезпека - мікроби в воді, точніше - в головці душа, у водопровідному крані. Це - найближча родичка ТБбактерії Mycobacterium avium.

Про те, що вона живе в воді, медицина давно знає. Але в цих улюблених для неї місцях, як стало відомо в результаті недавніх досліджень, вона успішно плодиться, позаяк кількість мікробів на цих поверхнях може бути у 100 разів більше звичайного і стає небезпечним для людини.

Якщо таким душем користується людина ослаблена, то небезпечна бактерія може викликати серйозне захворювання - пневмонію, яка важко лікується. Зараження відбувається при вдиханні дрібних крапельок води, які містять мікроби. Особливо схильні до інфікування люди, що перенесли трансплантацію органів, хворі на СНІД, літні люди, вагітні жінки. Симптоми захворювання, викликаного Mycobacterium avium: висока температура, помітна стомлюваність, сухий кашель, задишка.

Щоб особливо не ризикувати, поміняйте пластикову голівку душа на металеву, частіше мийте її у розчині хлорки і не лізьте головою під першу струмінь - це перший змив з бактерій.

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