Корисні властивості чорниці

Дієтологи стверджують: немає кращого засобу для відновлення гостроти зору, ніж регулярне вживання чорниці. Ці ягоди чудово зміцнюють сітківку ока завдяки біофлавонідам.

Щоб відновити зір, у сезон потрібно з`їсти її якомога більше. А в осінньо-зимовий період потрібно 1 столову ложку сухої чорниці залити звечора холодною водою на 2 см вище рівня ягід, а вранці з`їсти їх натщесерце за 30 хвилин до сніданку.

Інтуїтивно люблять чорницю люди, схильні до цукрового діабету - чорниця чудово знижує рівень цукру в крові і дуже благотворно впливає на роботу всієї ендокринної системи. Як прекрасний засіб від діабету можна використовувати і відвар з листя чорниці.

Крім того, чорниця чудово (не гірше журавлини) очищає нирки. А її пектини - прекрасна підмога для кишечника. Щоб відновити моторику кишечника, потрібно приймати по 50-100 г свіжих ягід на день або пити настій з подрібнених сухих ягід: 4 чайні ложки на 1 склянку холодної води, настояти 8 годин; добова доза - 2-3 чайні ложки.

І останній, ударний факт: онкологи одностайно сходяться на думці, що регулярне вживання чорниці - прекрасна профілактика раку.

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