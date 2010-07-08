Запоріжжя: двоє людей отруїлися парами аміаку

У смт Мирний Мелітопольського району Запорізької області під час чищення каналізаційного колектора парами аміаку отруїлися двоє людей.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі Головного управління МНС у Запорізькій області, нещасний випадок стався ввечері на вулиці Південній в смт Мирний, де працівники фірми здійснювали очищення каналізаційного колектора.

"За словами самих потерпілих, які працюють слюсарями ТОВ "Житлоцентр Мирний", близько 17.00 один з них відкрив люк, нахилився і почав вставляти направляючу трубу для троса, щоб здійснити чищення каналізаційних труб. У цей момент з колектора на поверхню піднялися пари аміаку, тому 42-річному чоловікові стало зле, він знепритомнів і впав у колектор завглибшки 4 метри. Його 40-річний колега спустився вниз рятувати напарника, обв`язав його мотузком, а інші працівники підняли потерпілого на поверхню", - повідомили в управлінні МНС у Запорізькій області, зазначивши, що спроба врятувати колегу мало не коштувала чоловікові життя.

"Витягти з колектора відразу двох людей було неможливо. Тому поки піднімали потерпілого, чоловік, який спустився його рятувати, залишався всередині. Через пари аміаку йому стало також зле. І він теж знепритомнів, а опритомнів уже в лікарні", - повідомили в МНС.

На сьогодні обидва потерпілі проходять стаціонарне лікування, лікарі характеризують стан здоров`я чоловіків як задовільний.

За фактом того, що сталося, проводиться перевірка.