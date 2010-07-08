Чим небезпечний алюмінієвий посуд?

Біофізики, вивчаючи метали і мікроелементи, які містяться в крові людини, підкреслюють, що з одного боку, вони не тільки корисні, але і незамінні - в невеликих кількостях, з іншого боку, при перевищенні норми концентрації в крові, вони ж можуть стати причиною багатьох важких захворювань.

Наприклад, алюміній бере участь в обміні речовин, необхідний при побудові тканин організму, при регенерації кісток і тому входить до складу багатьох медичних препаратів. Але не слід забувати, що цей метал відноситься до умовно токсичних елементів, і, наприклад, в багатьох країнах виготовлення кухонного посуду з нього заборонене, оскільки при приготуванні кислої їжі його атоми легко в неї переходять.

Наслідком перевищення концентрації в крові алюмінію може бути анемія, старече недоумство, хвороба Альцгеймера, порушення моторних реакцій у дітей, різні неврологічні зміни.

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