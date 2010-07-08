У Бердянську врятували в Азовському морі тонучого чоловіка

У Бердянську працівники Рятувальної водолазної служби МНС врятували в Азовському морі чоловіка, який у шторм заплив на 700 м від берега.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі Головного управління МНС у Запорізькій області, інцидент, що мало не закінчився загибеллю 39-річного жителя Луганська, стався о 10.45 поблизу міського пляжу.

"Купаючись під час шторму, чоловік заплив у море на відстань приблизно 700 метрів від берега. Знесилівши, зрозумів, що самостійно дістатися назад не зможе і почав подавати руками сигнали про допомогу", - повідомили в МНС, зазначивши, що помітили і врятували чоловіка бійці Рятувальної водолазної служби, які вийшли в море на катері "Сарепта", підібрали його і доставили на берег.

З початку 2010 р. на водних об`єктах у Запорізькій області потонуло 35 чоловік, зокрема 4 дітей, врятовано 124 людини, зокрема 40 дітей.