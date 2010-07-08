Дніпропетровськ: дві сестрички без догляду отруїлися ліками
11:17, 08 липня 2010Країна
0
Молодша померла...
У Дніпропетровську двоє малолітніх сестер, залишених вдома без догляду батьків, отруїлися ліками.
Як повідомила сьогодні журналістам начальник кримінальної міліції у справах неповнолітніх ГУ МВС у Дніпропетровській області Ірина КАЧИНСЬКА, молодша чотирирічна дитина померла. Її старша 7-річна сестра перебуває в реанімації лікарні в тяжкому стані.
Під час відсутності дорослих в квартирі діти вирішили пограти "в лікарню", використовуючи домашню аптечку з ліками.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter