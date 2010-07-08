Дніпропетровськ: дві сестрички без догляду отруїлися ліками

У Дніпропетровську двоє малолітніх сестер, залишених вдома без догляду батьків, отруїлися ліками.

Як повідомила сьогодні журналістам начальник кримінальної міліції у справах неповнолітніх ГУ МВС у Дніпропетровській області Ірина КАЧИНСЬКА, молодша чотирирічна дитина померла. Її старша 7-річна сестра перебуває в реанімації лікарні в тяжкому стані.

Під час відсутності дорослих в квартирі діти вирішили пограти "в лікарню", використовуючи домашню аптечку з ліками.