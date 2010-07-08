Як пережити повне сонячне затемнення 11 липня?

Повне сонячне затемнення відбудеться в неділю, 11 липня, о 22:33 за Київським часом.

Місяць - світило, що перебуває від Землі на найближчій відстані. Місяць поглинає енергію (жіноче начало), Сонце віддає енергію (чоловіче начало). Коли ці два світила опиняються в одній точці під час затемнення, людина опиняється в полі їх сильної дії.

Затемнення чинять величезний вплив на людське життя - як позитивний, так, на жаль, і негативний. Під час затемнень (у період місяць до нього і місяць опісля) людину тягне почати щось нове, але робити цього не варто. Наслідки затемнень можуть тривати роками.

У цей період людина необ`єктивна і, найчастіше, потім розкаїться. В цей час особливо потрібно стежити за своєю поведінкою: тримати себе в спокої і бути налаштованим тільки на позитив.

Під час затемнень чиниться могутнє навантаження на системи регуляції людського організму. Найгірше в цей період сердечникам, гіпертонікам. Погано себе почувають люди, які проходять курси лікування. Лікарі цей день рекомендують відсидітися. Щоб собі допомогти, приймайте контрастний душ - вранці обливання закінчуйте холодною водою для тонізації, а увечері - теплою для заспокоєння.

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