У Закарпатті підтоплено десятки будинків і розмито дороги
12:29, 08 липня 2010Країна
0
Унаслідок інтенсивних опадів
У Закарпатті внаслідок інтенсивних опадів вже підтоплено десятки приватних будинків і розмито декілька ділянок доріг.
Про це сьогодні кореспонденту УНІАН повідомили в Центрі пропаганди Головного управління МНС у Закарпатській області.
Як сказано у повідомленні, інтенсивні опади у Закарпатті призвели до підтоплення приватних будинків та пошкодження дорожнього полотна у трьох населених пунктах Тячівського району.
Наслідки підтоплень ліквідовують служби життєзабезпечення району, уточнили в обласному управлінні МНС.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter