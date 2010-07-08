У Закарпатті підтоплено десятки будинків і розмито дороги

У Закарпатті внаслідок інтенсивних опадів вже підтоплено десятки приватних будинків і розмито декілька ділянок доріг.

Про це сьогодні кореспонденту УНІАН повідомили в Центрі пропаганди Головного управління МНС у Закарпатській області.

Як сказано у повідомленні, інтенсивні опади у Закарпатті призвели до підтоплення приватних будинків та пошкодження дорожнього полотна у трьох населених пунктах Тячівського району.

Наслідки підтоплень ліквідовують служби життєзабезпечення району, уточнили в обласному управлінні МНС.