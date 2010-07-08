Прикарпаття: вилучено алкоголю-фальсифікату на 651 тис. грн.

В Івано-Франківській області за перше півріччя 2010 року міліція вилучила з обігу фальсифіковані алкогольні напої на 651 тисячу гривень.

Про це УНІАН повідомив керівник Центру зв’язків з громадськістю УМВС України в Івано-Франківській області Василь ГУЛЬТАЙЧУК.

За його словами, щотижня у ході проведення оперативно-профілактичних заходів працівники міліції виявляють непоодинокі факти легальної реалізації фальсифікованих спиртних напоїв з етикетками відомих торгових марок.

Минулого тижня за матеріалами співробітників Державної служби боротьби з економічною злочинністю УМВС України в Івано-Франківській області порушено кримінальну справу щодо посадових осіб філії одного з торгових домів, на складах якого було виявлено 42 тисячі пляшок лікеро-горілчаних виробів, які не відповідали нормам і показникам встановленого державного стандарту, а наклеєні марки акцизного збору були виготовлені кустарним способом.

За словами В.ГУЛЬТАЙЧУКА, з обігу вилучено майже 52 тисячі пляшок фальсифікованих горілчаних виробів.

«Можна підрахувати і прямі збитки, яких зазнає держава через те, що на споживчий ринок потрапляють нелегально виготовлені алкогольні напої, – наголосив він. - За півроку міліція вилучила 42 тисячі 800 підроблених марок акцизного збору».