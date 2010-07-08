Як використати сонячне затемнення для позбавлення від недуг

Крім негативних впливів, сонячне затемнення має і позитивні. Один з них - можливість одержати могутній настрій на позитив. В день затемнення рекомендовано проводити психологічну практику, направлену на позбавлення від захворювань, шкідливих звичок і інших негативних обставин, які гальмують фізичний і духовний розвиток людини.

До затемнення протягом 3-х днів (тобто, починаючи з сьогоднішнього дня. Нагадаємо, що саме затемнення відбудеться в неділю, 11 липня, о 22:33) не слід вживати в їжу м`ясо, насіння і горіхи. У ці дні слід бути у піднятому настрої, в жодному разі не піддаватися на негативні провокації, на сході і заході сонця необхідно приймати контрастний душ (5-7 змін температури протягом 10 хвилин). Чоловіки починають і закінчують гарячою водою, жінки - холодною.

Для проведення практики буде потрібно 2 склянки чистої джерельної води, дзеркало і свічка. За годину до затемнення необхідно випити склянку води, потім прийняти контрастний душ. Посидьте у засвіченої свічки, спокійно поміркуйте про те, від чого ви хотіли б позбавитися в своєму житті. Відзначимо, що думки повинні бути направлені тільки на позитив, а не на шкоду кому б то не було.

За десять хвилин до затемнення рекомендується подивитися на себе в дзеркало і лягти головою на схід. Закрийте очі, розслабтеся. У думках пригадайте своє віддзеркалення. Уявіть, що це віддзеркалення, а не ви, хворіє, курить, має інші шкідливі звички, що це воно нещасне, самотнє, має любовні невдачі і т.п. Потім уявіть, що це віддзеркалення стає чорною кулькою, усередині якої спалахує синя або фіолетова крапка. Цю темну кульку в думках відштовхніть від себе або спаліть. Після цього думайте про все хороше і ще так небагато спокійно полежіть.

Вставши, загасіть пальцями (!) свічку, прийміть контрастний душ, випийте повільними ковтками склянку джерельної води, уявляючи, як з нею у вас вливається здоров`я, добробут, радість, вдячність, любов.

Оскільки ця практика - суто тільки ваша справа - нікому про це не розповідайте. Фахівці стверджують, що зміни не примусять себе довго чекати.

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