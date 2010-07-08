У Генічеську 3 сантехніки отруїлися парами каналізації
13:33, 08 липня 2010Країна
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Діагноз - "набряк головного мозку"
У Генічеську Херсонської області троє сантехніків районної лікарні 7 липня під час чищення каналізації отруїлися випаровуваннями.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі ГУ МНС України в Херсонській області.
Робочих у непритомному стані випадково виявили співробітники лікарні й відправили до реанімації.
Всі потерпілі перебувають у стабільно тяжкому стані з діагнозом "набряк головного мозку".
З`ясувалося, що робочі самовільно займалися чищенням каналізаційної труби приватного будинку. Труба проходить через територію Генічеської райлікарні.
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