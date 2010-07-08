У Генічеську 3 сантехніки отруїлися парами каналізації

Діагноз - "набряк головного мозку"

У Генічеську Херсонської області троє сантехніків районної лікарні 7 липня під час чищення каналізації отруїлися випаровуваннями. Про це УНІАН повідомили в прес-службі ГУ МНС України в Херсонській області. Робочих у непритомному стані випадково виявили співробітники лікарні й відправили до реанімації. Всі потерпілі перебувають у стабільно тяжкому стані з діагнозом "набряк головного мозку". З`ясувалося, що робочі самовільно займалися чищенням каналізаційної труби приватного будинку. Труба проходить через територію Генічеської райлікарні.

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