На Прикарпатті підтоплено 47 житлових будинків

В Івано-Франківській області внаслідок сильних дощів підтоплено 47 житлових будинків, 145 підвальних приміщень житлових будинків, 247 дворогосподарств, 385 присадибних ділянок, 47 криниць і

25 га сільськогосподарських угідь.

Як повідомляє прес-служба МНС, підтоплення зафіксовані на території Галицького, Долинського, Снятинського, Рогатинського, Рожнятівського, Калуського районів, Івано-Франківська і Калуша.

Для надання допомоги населенню з ліквідації наслідків стихії у даних районах працюють мобільні оперативні групи та аварійно-рятувальні підрозділи ГУ МНС в області.

Всього залучено 43 одиниці техніки та 95 людей.

На Прикарпатті через сильні дощі знеструмлено 40 населених пунктів.

Про це сьогодні повідомили УНІАН у відділ інформаційної політики ВАТ «Прикарпаттяобленерго». За наданою інформацією, станом на 9 годину ранку 8 липня повністю без світла опинилося 40 населених пунктів та ще 11 – частково. Для ліквідації аварійних вимкнень направлено понад 20 бригад ВАТ «Прикарпаттяобленерго», які, незважаючи на дощ, вирушили для на пошук пошкоджень електромереж.

Від проливних дощів, що розпочалися ще напередодні, найбільше постраждали мешканці Рожнятівського, Верховинського та Долинського районів.

Особлива ситуація склалася у Снятинському районі, де підтоплено окремі села, зокрема Джурів та Новоселиця, а також у Яремчанській міськраді, де водою змило перехід повітряної лінії на Заріччя (Делятин).

Оперативно-виїзні бригади та інші задіяні підрозділи працюють у всіх районах області над відновленням електропостачання. Однак терміни виконання робіт залежать від погодних умов: дощі, які не припиняються, подекуди не лише унеможливлюють чи утруднюють виконання завдань, але й спричинюють нові аварії.

Енергетики стверджують, що для відновлення електропостачання постраждалих районів у ВАТ «Прикарпаттяобленерго» є достатній аварійний запас матеріалів, забезпечення персоналом, технікою та спецмеханізмами. За потреби, налагоджується співпраця із підрозділами МНС, владними структурами, місцевим населенням.