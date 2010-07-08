Івано-Франківськ: готелі готують для можливої евакуації

В Івано-Франківську готують готелі і школи для можливої евакуації людей на випадок повені.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Івано-Франківського міськвиконкому, таке рішення прийнято сьогодні на засіданні комісії з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міськвиконкому, присвячене ситуації в місті у зв’язку із сильними опадами.

У роботі комісії взяли участь міський голова Івано-Франківська Віктор АНУШКЕВИЧУС та перший заступник міського голови Зіновій ФІТЕЛЬ.

За результатами першого засідання комісії було прийнято рішення про пониження до мінімального рівня тиску холодної води, яка подається на місто Івано-Франківськ. А також начальнику управління ЖКГ Василю БІЛИКУ було дане доручення підготувати готель «Прикарпаття» для можливої евакуації людей та начальнику управління освіти Михайлу ВЕРЕСУ підготувати школи для можливої евакуації людей. Також начальнику міського управління ГУ МНС в Івано-Франківській області дане доручення першочергово направити насоси для відкачки води у центральній міській клінічній лікарні та на вул. Польову, 14.

Управлінням з питань надзвичайних ситуацій міськвиконкому ведеться робота щодо організації постів спостереження за рівнем води в районі вул. Надрічної та села Вовчинець.