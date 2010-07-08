Вихователі дітей, які потонули в Азові, були п'яні

Вихователі шести дітей, які вчора потонули в Азовському морі, були п`яні.

Про це УНІАН повідомили в слідчому комітеті при прокуратурі РФ.

У повідомленні нагадується, що 20 червня 2010 року група в кількості 80 осіб, зокрема 67 дітей, прибула з міста Москви й Московської області на відпочинок у дитячий оздоровчий табір «Азов», розташований в станиці Должанській Ейського району.

Вранці 7 липня 2010 року неповнолітні із вказаної групи, а також особи, які їх супроводжували (загалом 74 особи) прибули на екскурсію на острів «Ейська коса». Під час перебування групи, не переконавшись у безпеці відпочинку неповнолітніх, дітям було дозволено купання біля берега вказаного острова. В результаті цього і зважаючи на сильну течію й вітер шестеро дітей не змогли вийти на берег і потонули разом з вихователем, який намагався їх врятувати.

На даний момент пізнані всі тіла загиблих - вихователя, трьох хлопчиків, у віці 8-ми, 9-ти, і 11-ти років, і трьох дівчаток 12-ти, 16-ти і 9-ти років.

«Згідно з даними медичного обстеження у трьох вихователів є ознаки алкогольного сп`яніння», - йдеться в повідомленні.

Крім того, встановлено, що табір належить приватним особам. Слідчими допитано неповнолітніх, які були на екскурсії, вихователів, які їх супроводжували, проведено виїмку документів в дитячому оздоровчому таборі «Азов», проведено перевірку свідчень на місці. Під час огляду місця події вилучено чотири банки з-під пива, табличку «Купання заборонене», різний одяг і взуття.

У рамках розслідування кримінальної справи буде дано правову оцінку діям директора табору й вихователів, які супроводжували дітей. Крім того, буде вивчена документацію табору, а також перевірено легальність його функціонування. Слідству належить з`ясувати, як здійснювалися перевірки умов безпеки перебування в таборі дітей з боку посадовців контролюючих органів і органів місцевого самоврядування, а також їх роль у цій трагедії.