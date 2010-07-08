В Одеській області рівень Дністра підвищується

За минулу добу рівень води Дністра піднявся ще на 5 см, перевищивши критичну позначку в районі райцентру Біляївка на 20 див. Про це повідомили УНІАН в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Одеської облдержадміністрації.

За словами головного фахівця з питань зв`язків з громадськістю облуправління Лідії ЯНКОВСЬКОЇ, «підрозділ фахівців МНС за допомогою техніки продовжує роботи після зміцнення водозахисної дамби біля села Ясски».

За її словами, надходження води в Дністровське водосховище становить 450 кубометрів за секунду, скидання з нижнього б`єфу - 270 кубометрів за секунду.

Разом з тим, Л.ЯНКОВСЬКА констатувала, що паводкова ситуація в придунайських районах Одеської обл. стабілізувалася. «Поряд з райцентрами Рені й Ізмаїл вода впродовж останньої доби відступила на 4 см, а неподалік від Вилкового її рівень на 1 см піднявся», - уточнила представник МНС. Проте існує небезпека прориву дамби і підтоплення села Орловка Ренійського району і сусідніх населених пунктів».

Нагадаємо, 7 липня внаслідок дністровського паводку підтоплено понад 700 га посівів зернових культур у Біляївському районі Одеської області.