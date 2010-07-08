Половина 5-річок не зможуть сісти за парти

Майже половина дітей п’ятирічного віку не зможуть цьогоріч сісти за парти, бо для обов’язкового нульового класу в дитячих садках немає місць.

Про це пише тижневик «Коментарі:», аналізуючи наслідки повернення до одинадцятирічної освіти.

Як відзначає видання, показник охоплення дітей дошкільними навчальними закладами, за даними Міносвіти, становить 57% (у містах - 69%, у селах - лише 33%). Навіть у найблагополучніших щодо цього областях він не дотягує до 80%. Так, у Черкаській області дошкільну освіту отримують 70% дітей, у Севастополі - 69%, у Донецькій і Сумській областях - 67%. Збільшення показника охоплення за останні роки вдавалося досягти, серед іншого, за рахунок альтернативних форм здобуття дошкільної освіти - відкриття так званих груп короткочасного перебування, груп підготовки дітей до шкільного навчання при загальноосвітніх закладах, впровадження соціально-педагогічного патронату, коли додому до дітей, які не відвідують дитячі садки, двічі на тиждень навідується соціальний педагог.

Однак, коли освіта з п’ятирічного віку стає обов’язковою подібні форми навряд чи забезпечать її якість, повноцінний психічний та емоційний розвиток дітей, формування їхньої шкільної зрілості, відзначають «Коментарі:».