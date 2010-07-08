Можуть утворитися 2 тіньових сектори продажу ліків

Ініціатива Міністерства охорони здоров’я щодо розширення переліку препаратів, які відпускаються за рецептом, призведе до того, що в Україні утворяться два тіньових сектори, а крісло керівника відомства стане ще привабливішим.

Про це пише тижневик «Коментарі:».

Як відзначає видання, механізм рецептурного відпускання препаратів можна використовувати не тільки з метою збереження позицій певної компанії на ринку, а й для збільшення її доходів шляхом усунення конкурентів, для чого буде достатньо додати конкуруючий лікарський засіб у список «за рецептом». Отже, виробники безрецептурних препаратів будуть усіма силами намагатися не потрапити в список медикаментів, що відпускаються за рецептами. У такій ситуації боротьба за головне медичне крісло країни тільки посилиться.

Пересічному ж українцю подібні зміни навряд чи принесуть реальну користь, вважає видання.

Перше, чого варто очікувати, - це черги у поліклініках. Попри впровадження сімейної медицини, в Україні не вистачає терапевтів - близько 12% вакансій залишаються незакритими, більше половини таких медиків пенсійного або передпенсійного віку, й обслуговують вони в середньому замість нормативних 1,5-2 тис. осіб по 2,5-3 тис. осіб.

Разом з тим, експерти прогнозують посилення такого чинника, як нав’язування лікарями продукту конкретної фірми. Уже зараз, за їхніми оцінками, кожний третій препарат виписується з корисливими цілями - за домовленістю з агентом фармкомпанії. У 70% таких препаратів є дешевші аналоги на українському ринку, тобто медики змушують громадян переплачувати. І приблизно 40% таких призначень не лікувального, а загальзміцнювального характеру (вітаміни, Бади, гомеопатія тощо).

У такій ситуації тотального нав’язування, наголошують «Коментарі:», у країні утвориться відразу два тіньові сектори. Перший - це безпосередньо нелегальний ринок ліків. В Інтернеті можна замовити препарати, які вже зараз відпускаються суворо за рецептом, і навіть ті, які не проходили сертифікації в Україні. За відсутність рецепта, звичайно, доводиться переплачувати (у середньому 30-40%), але для багатьох це більш прийнятно, ніж постійні походи до лікаря. Другий сектор - це нелегальний ринок рецептів. Сьогодні отримати рецепт на потрібний препарат (не наркотичний або психотропний) можна за символічну плату - 10 грн. для міст районного значення і 50 грн. для обласних центрів. Із рецептами суворої звітності складніше. Здебільшого, лікарі не виписують такий рецепт, якщо в них виникають підозри у наркозалежності. І зовсім даремно приходити до лікаря «без рекомендацій» з проханням продати рецепти. Однак якщо медик переконується в необхідності препарату, сторгуватися можна за 100–150 грн., відзначають «Коментарі:».

За даними аналітичної системи дослідження ринку «Фармстандарт» компанії «Моріон», торік загальний обсяг ринку аптечних продажів за всіма категоріями «аптечного кошика» склав 20,3 млрд. грн. (або 2,6 млрд. доларів), з яких 82,3% - безпосередньо лікарські препарати. Тобто в 2009 році українці без рецепта придбали ліків на суму в 8,68 млрд. грн. При цьому експерти зазначають, що близько 50% продаваних без рецепта препаратів абсолютно марні або купуються про запас, але не використовуються.