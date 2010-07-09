Австралійці виступають за легалізацію абортів

В Австралії питання про легалізацію абортів стоїть досить гостро. Практично у всіх штатах і територіях країни, крім Вікторії і Австралійська столична територія, штучне переривання вагітності є злочином. Проте незважаючи на жорстку позицію місцевої влади, самі австралійці ратують за легалізацію абортів.

Згідно з результатами опитування громадської думки, більше 60 % австралійців вважають, що штучне переривання вагітності повинне бути узаконено. При цьому 26 % респондентів вважають, що у жінки, що зважилася на такий серйозний крок, повинні бути на це поважні причини. Серед таких названі загрози психічному або фізичному здоров`ю вагітної, а також порушення в розвитку плоду.

Як вважає Джуліан Савулеску, професор з університету Монаш, "на ранніх термінах вагітності аборти повинні бути доступні кожній жінці, а на більш пізніх - за наявності вагомих підстав". На думку ж Марка Ренкін, викладача права з університеті Фліндерс, результати опитування "повинні надати відповідне тиск на уряд, який тепер просто зобов`язаний прийняти закон про легалізацію абортів".

ami-tass.ru