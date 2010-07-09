Прикарпаття: склалася надзвичайна ситуація

Голова Івано-Франківської облдержадміністрації Михайло ВИШИВАНЮК вважає, що через дощі «ситуація в області надзвичайно складна».

Про це повідомили УНІАН у прес-службі голови Івано-франківської облдержадміністрації. За їхньою інформацією, сьогодні вдосвіта голова обласної державної адміністрації М.ВИШИВАНЮК провів надзвичайну оперативну нараду, після якої усі його заступники роз’їхались по районах, які найбільше постраждали від повені.

Розпорядженням голови ОДА районним державним адміністраціям терміново виділено кошти з резервного фонду на першочергові роботи з ліквідації наслідків повені.

Як повідомив М.ВИШИВАНЮК, «очікується приїзд в область міністра з надзвичайних ситуацій та його першого заступника».

Коментуючи ситуацію і невтішні прогнози, голова обласної державної адміністрації наголосив, що «ситуація в області надзвичайно складна, в окремих районах перевищує рівень 2008 року, однак вона під контролем МНС і влади». М.ВИШИВАНЮК відзначив «високу професійну роботу працівників МНС в області, які, «як і керівники районів, працюють цілодобово і відповідально».

«Головне - не допустити людських жертв, - підкреслив голова ОДА. - Головна увага - забезпеченню населення питною водою і продуктами харчування».

Відповідно до прогнозів, 8-10 липня очікується продовження формування високого дощового паводку. Прогноз рівнів води над нулем поста біля Галича 620 - 670 см, села Нижнів Тлумацького району – 830 - 880 см. Затоплення заплавів сільськогосподарських угідь, підтоплення окремих прирічкових населених пунктів, господарських об’єктів.

Сьогодні у верхів’ї річки Прут та притоках очікується продовження підйому рівнів води на 0,5-1,5 м. Сьогодні-завтра на річці Прут в ділянці Коломиї очікується вихід води на заплаву.

У ряді сіл Верховинського району спостерігаються зсуви, селеві потоки. У Снятинському районі триває евакуація людей, худоби. Складною є ситуація у Тлумацькому районі, де з місць підтоплень проводиться евакуація дітей, людей похилого віку, інвалідів. Дощі, що тривають, наробили біди у Богородчанському, Рожнятівському районах. Можливий прорив дамби у селі Назавизів Надвірнянського району. У Калуському районі потічок добирається до сільського цвинтаря, на якому у 20-их роках минулого століття хоронили людей, що померли від тифу. Окремі села області відключено від газопостачання.

В місті Коломиї можливе затоплення території та цехів металозаводу, м’ясокомбінату, плодоконсервного заводу, паперової фабрики та житлових будинків в районі гідрологічного поста.

Затоплено сінокоси і пасовища в м. Яремче, в районі гідропоста, підтоплено житлові будинки в селі Микуличині, підтоплено територію та приміщення лісозаводу в смт Верховина, ферми с. Заріччя, житлових будинків сіл Криворівня та Зелене Верховинського району.

Пошкоджені водозабірні споруди в містах Івано-Франківську, Калуші, Долині, Надвірній, Тлумачі та смт Рожнятів. Водопостачання міста Калуша проводиться за графіком «через високу каламутність води та напружену роботу каналізаційних насосних станцій».

В м. Косів вийшла з ладу лінія електропостачання каналізаційних очисних споруд та зруйновано частину каналізаційного колектора.

В смт Вигода Долинського району пошкоджено дюкерний перехід водопроводу та каналізації до Вигодської лікарні.

В м. Тлумач пошкоджено каналізаційний колектор, дві каналізаційні насосні станції та покриття двох житлових комунальних будинків.

В м. Надвірна внаслідок затоплення вийшов з ладу насос на каналізаційних очисних спорудах – використовується резервний насос.