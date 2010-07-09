Пісок вилікує суглоби, жіночі недуги, серце

Поняття «псамотерапія» (від греч. psammo — пісок, therapia — лікування), або лікування нагрітим піском, складно назвати новим. Адже згадка про дивовижні властивості гарячого піску вперше зустрічається ще на вавілонських клинописних табличках.

У 1889 році російський хірург Н.В. Парійській на основі багаторічних наукових досліджень видав працю «Про користь природних пісочних ванн в терапії подагри, водянки, золотухи, ревматизму», зробивши акцент на тому, що дана процедура повинна призначатися лікарем і проводитися під спостереженням медичного персоналу.

Псамотерапія заснована на чудовій властивості піску зберігати тепло і поволі віддавати його поверхні людського тіла, м`яко масажуючи шкіру і довколишні тканини. Особливо ефективні пісочні ванни з температурою піску 40—50 °С при захворюваннях опорно-рухового апарату, при нерухомості суглобів, при невралгіях, невритах, радикулітах, хронічних жіночих недугах. В результаті застосування псамотерапії поліпшується крово- і лімфообмін, нормалізується потовиділення, що, у свою чергу, приводить до втрати зайвої ваги і поліпшення роботи нирок. Особливо потрібно відзначити, що втрата ваги при температурі піску 48-50°С доходить до 600 г за один сеанс! Пісочні ванни також показані при захворюваннях дитячого віку: рахітах, ексудативному діатезі, алергіях. Особливо ефективна така терапія при рахіті: після курсу процедур маса м`язів збільшується, зникає анемічний вигляд, відходять супутні захворюванню шлунково-кишкові проблеми.

Процедура пісочної терапії вимагає виконання певних правил: людина повинна лежати горілиць на піску, затінивши голову. Шкіра повинна бути суха. Тіло покривають шаром гарячого піску завтовшки 5-6 сантиметрів, на животі шар піску роблять тонким — 1-2 сантиметри. Ділянку серця залишають відкритою. Тривалість пісочної ванни для дорослих — до 30 хвилин, для дітей — до 15 хв. Після цього бажано прийняти душ і відпочити в тіні. Псамотерапі проводиться у вигляді самостійного курсу або в загальному комплексі санаторно-курортного лікування. Як правило, процедури призначають через день, чергуючи з іншими видами бальнеологічного лікування.

М`яка дія псамотерапії на організм дозволяє призначати їх і дітям, і людям похилого віку, а також пацієнтам, які страждають серцево-судинними захворюваннями, яким протипоказані грязьові або рапні ванни.

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