Українці скептично оцінюють запровадження страхової медицини

Українці підтримують запровадження страхової медицини, але скептично оцінюють наслідки цієї реформи.

Про це свідчать передані агентству УНІАН результати телефонного опитування, проведеного Інститутом Горшеніна.

Майже половина опитаних (45,2%) підтримують запровадження в Україні страхової медицини. З них 29,4% відповіли «швидше так», 15,8% - «точно так» на це питання.

Не підтримують запровадження страхової медицини близько третини респондентів (32,7%). З них 20% відповіли «швидше ні» на це запитання, а 12,7% - «точно ні».

Кожному п`ятому українцю (22,1%) важко відповісти на це запитання.

В цілому, за підсумками дослідження експерти Інституту Горшеніна дійшли висновку, що українці підтверджують наявність корупції в системі охорони здоров`я. Багато опитаних відповідали, що стикалися з фактами прямого вимагання грошей у державних медичних установах, більшість громадян оплачують медичні послуги.

Згідно з опитуванням, більша частина українців (65,2%) вважає систему охорони здоров`я корумпованою.

Протилежну думку висловила вдвічі менша кількість респондентів (30,8%), а 4% - важко відповісти на поставлене запитання.

Більшість громадян України (61,4%) протягом останнього року оплачували послуги лікаря в медичних установах. При цьому більше чверті опитаних (29,2%) не оплачували послуги лікаря за останній рік. Важко відповісти на це запитання 9,4% респондентів.

Як зазначають експерти, якби можна було вибрати, чи платити за медичні послуги, українці віддали перевагу б їх не оплачувати – відповідь «медицина в Україні має бути безплатною» дали 30,3% опитаних.

Чверть респондентів (25,4%) вважали б за краще платити готівкою лкарю, кожен шостий (15,7%) – готівкою через касу, а кожен десятий українець (9,1%) віддав би перевагу безготівковому розрахунку за медичні послуги.

Відповідь «мені однаково» на це запитання дали 6,5% громадян України, важко відповісти 13% громадян.

На запитання про те, чи доводилося безпосередньо стикатися з випадками вимагання грошей працівниками державних медичних установ, 45,8% опитаних відповіли негативно, і майже стільки ж – 42,9% - позитивно. Важко відповісти на це питання кожному десятому респонденту (11,3%).

Експерти також зазначають, що міф про безплатну медицину продовжує жити в свідомості громадян, і це має вплив на їхнє ставлення до запровадження страхової медицини. Українці в цілому підтримали цю ідею, хоча й висловили суперечливе до неї ставлення. Така ж суперечність виявляється і в оцінці наслідків – тільки третина опитаних вважають, що запровадження страхової медицини сприятиме зниженню рівня корупції в системі охорони здоров`я.

Зокрема, близько третини громадян України (36,3%) вважають, що в разі запровадження страхової медицини рівень корупції в системі охорони здоров`я зменшиться.

Майже така ж кількість опитаних (31,4%) вважають, що рівень корупції не зміниться, а на думку кожного десятого (10,8%), в разі запровадження страхової медицини рівень корупції збільшиться. Важко відповісти на поставлене запитання кожному п`ятому респонденту (21,5%).

Інститут Горшеніна проводив телефонне опитування на тему: «Страхова медицина в Україні» з 3 по 5 липня.

Усього, згідно з випадковою вибіркою, було опитано 1000 респондентів старше 18 років, в всіх обласних центрах України, Києві і Севастополі. Квотами були регіон проживання, стать і вік респондентів.

Похибка репрезентативності дослідження не перевищує +/-3,2%.