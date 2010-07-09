Російські вчені розробили новий метод лікування алкоголізму

Російські вчені відкрили новий комплексний метод позбавлення від алкогольної і наркотичної залежності.

За словами керівника міждисциплінарної наукової групи, кандидата біологічних наук Марини Аксьонової, в лікуванні алкоголізму дуже важливо знати, за яким типом протікає захворювання.

За підсумками проведених досліджень учені виявили сім генетично обумовлених типів порушень нейромедіаторного обміну в головному мозку.

Оптимальний курс лікування підбирається залежно від конкретного типу цих порушень. Досі так широко генетична складова хвороби не розглядалася.

Аксьонова навела приклад з американською класифікацією, що передбачає два типи хвороби. Перший тип успадковується за чоловічим типом по батьківській лінії і пов`язаний з дефіцитом дофаміну - нейрогормона, медіатора нервової системи. Такий тип захворювання важко піддається лікуванню і ніяке кодування не допомагає.

Другий тип - змішаний. Тут поєднуються кілька чинників - побут сім`ї, в якій ріс пацієнт, стресові ситуації та низка інших. Від цього типу алкоголізму однаково страждають і чоловіки, і жінки.

Згідно з новим методом, пацієнт проходить психологічне дослідження і генетичний аналіз паралельно. У результаті є можливість зробити реальний висновок про тип і знакові особливості захворювання.

Як повідомила головний нарколог РФ Євгенія Брюна, вирішення проблеми впирається ще і в усвідомлення людиною проблеми алкоголізму. Так до правильного розуміння приходять, як правило, середні і дрібні бізнесмени, адміністратори, менеджери середньої ланки. Всі ці люди ходять у приватні клініки.

"Що стосується державної наркології, то тут ми маємо справу вже з занепалими людьми, які все пропили, у них нічого немає: ні сім`ї, ні квартири. У процентному співвідношенні ці люди становлять 2% від усього населення. Але не треба думати, що таким людям вже пізно допомагати і вони не потребують медичної та психологічної підтримки ", - додала Брюна.

www.newsru.com