У храмах Вінниччини читатимуться молитви за сім’ю

У храмах Вінницької області під час богослужінь читатимуться молитви за сім’ю.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в прес-службі Вінницької єпархії Української Православної Церкви Московського патріархату.

За дорученням архієпископа Вінницького і Могилів-Подільського СИМЕОНА у Вінницькій області будуть надруковані молитви за сім’ю, які читатимуться під час богослужінь в усіх храмах єпархії.

Також керуючий єпархією вважає, що повинно більше проводитись бесід з батьками і хрещеними батьками перед Таїнством Хрещення, а також з майбутніми подружжями перед Таїнством Вінчання. Владика наголосив, що таких бесід має бути не менше двох. Під час бесід священики мають розповідати про основи православної віри та принципи побудови християнської сім’ї та виховання дітей.

У прес-службі також зазначили, що на друге півріччя в рамках оголошеного Року сім’ї, планується проведення свята сімейних талантів, спортивного свята здоров’я, сімейних змагань з риболовлі та вікторини «Православний ерудит».

Як повідомляв УНІАН, у Вінницькій єпархії 2010 рік оголошений роком Православної сім’ї.