Жінка схудла на 60 кг, переставши пити "Колу"

Британка Ліза Маккей схудла на кілограм після того, як перестала пити Coca-Cola. Дівчина випивала щодня по 20 банок газованої води, до 24 років стала важити більше 120 кілограмів.

Лізі зробили резекцію шлунку, зменшивши його розміри, після чого вона вирішила також відмовитися від "Коли". Зараз їй 25 років і вона вже "скинула" половину набраної ваги - 60 кілограм.

Про минулу вагу дівчина згадує з жахом, порівнюючи свою залежність від "Коли" з алкоголізмом. "Я працювала в одному з пабів і витрачала велику частину своєї зарплати на їжу і "Колу". Я не розуміла, що в газованій воді багато цукру, який робив мене товстою".

Сама Ліза дуже щаслива, що зуміла перемогти шкідливу звичку.

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