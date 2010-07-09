95% вагітних жінок в Україні та Росії тестуються на ВІЛ-інфекцію.

Про це власному кореспонденту УНІАН у РФ повідомив регіональний Директор Об`єднаної програми ООН із ВІЛ/СНІД (ЮНЕЙДС) для країн Європи та Центральної Азії Денис БРУН.

«У цій сфері є значні досягнення в Україні та Росії, де 95% вагітних жінок тестуються на ВІЛ», - сказав Д.БРУН.

Він зазначив, що в 2008 році цей показник становив 92%.

Також Д.БРУН повідомив, що у 6% інфікованих вагітних жінок ВІЛ-інфекція передається дітям.