95% вагітних жінок в Україні та Росії тестуються на ВІЛ
11:39, 09 липня 2010Країна
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Щоб не передати дітям
95% вагітних жінок в Україні та Росії тестуються на ВІЛ-інфекцію.
Про це власному кореспонденту УНІАН у РФ повідомив регіональний Директор Об`єднаної програми ООН із ВІЛ/СНІД (ЮНЕЙДС) для країн Європи та Центральної Азії Денис БРУН.
«У цій сфері є значні досягнення в Україні та Росії, де 95% вагітних жінок тестуються на ВІЛ», - сказав Д.БРУН.
Він зазначив, що в 2008 році цей показник становив 92%.
Також Д.БРУН повідомив, що у 6% інфікованих вагітних жінок ВІЛ-інфекція передається дітям.
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