У Дніпрі дохне риба та раки

У Херсонській області на Дніпрі в районі Каховської ГЕС сьогодні зафіксовано факт замору водних біоресурсів.

Про це УНІАН повідомили в управлінні екології Херсонської ОДА.

Згідно з повідомленням, сьогодні в першій половині дня зафіксовано факт замору риби й раків. Обсяги і причини уточнюються, взято проби води.

Також управління екології Херсонської ОДА вважає за необхідне обмежити перебування людей у місці замору до з`ясування причини лиха.