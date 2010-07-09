У Дніпрі дохне риба та раки

12:20, 09 липня 2010
Країна
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У районі Каховської ГЕС

У Херсонській області на Дніпрі в районі Каховської ГЕС сьогодні зафіксовано факт замору водних біоресурсів.

Про це УНІАН повідомили в управлінні екології Херсонської ОДА.

Згідно з повідомленням, сьогодні в першій половині дня зафіксовано факт замору риби й раків. Обсяги і причини уточнюються, взято проби води.

Також управління екології Херсонської ОДА вважає за необхідне обмежити перебування людей у місці замору до з`ясування причини лиха.

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