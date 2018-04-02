Правильна засмага: як засмагти, а не засмажитися?

З`явившись на роботі після відпустки, багато хто з нас виглядає таким, наче зовсім не відпочивав. Незрозуміло звідки беруться зморшки, шкіра повсюдно лущиться, непривабливі пігментні плями... Цих проблем можна було уникнути, якби сісти на правильну дієту, не приймати душ до походу на пляж і насухо витиратися рушником після купання. Не більш як 20 хвилин

Щоб відчути на собі всю користь сонячних ванн, досить проводити на пляжі 10-20 хвилин в день. Саме цей відрізок часу дерматологи вважають оптимальним для знаходження під прямими променями без додаткового захисту. Довше засиджуватися не варто, інакше ультрафіолет з вірного союзника перетвориться на хитрого і віроломного ворога, який завдасть колосальної шкоди здоров`ю. Щоб уявити, якій небезпеці ти себе піддаєш, безтурботно підставляючи незахищену шкіру сонечку, знай: ультрафіолетові промені, які проходять крізь атмосферу Землі, на 2% складаються з особливо активних UVB-променів, завдяки яким ми загоряємо і, на жаль, обгораємо теж. Інші 98% припадають на частку менш активних, але дуже підступних UVA-променів. Вони, немов шпигуни, не викликаючи ніяких відчуттів, непомітно проникають в глибокі шари шкіри і гублять її, провокуючи передчасне старіння. Відмічено, що у тих, хто в молодості зловживав засмагою і частенько підсмажувався до «хрусткої скориночки», не поклопотавшись про належний захист, вже до 35 років з`являються помітні ознаки в`янення. Шкіра втрачає пружність, стає грубою, і – о жах! – на ній виникають перші зморшки.

Захисний крем потрібен всім

Якщо фарфоровому відтінку твоєї шкіри могла б позаздрити навіть Білосніжка, значить, без сонцезахисного засобу тобі не обійтися. Втім, ним не варто нехтувати і смуглянкам, до яких вмить липне загар. Шкідлива дія ультрафіолету позначається на всіх однаково, незалежно від кількості меланіну. Підступні промені проникають не тільки в епідерміс, але і глибше, в дерму, завдаючи сильного удару по імунітету шкіри. Негативні наслідки можуть виявитися наступного дня або несподівано позначитися років через десять. Тому, перш ніж підставляти тіло сонцю, поклопочися про надійний захист шкіри.

При виборі засобу для загару зверни увагу на індекс SPF (sun protection factor). Цифра поряд з цією абревіатурою показує, як довго ти можеш знаходитися на пляжі без неприємних для себе наслідків. Розрахувати необхідний твоїй шкірі індекс нескладно. Подивися, через скільки хвилин вона починає рожевіти на сонці без використання захисного засобу. Цей відрізок часу епідерміс може самостійно протистояти негативній дії ультрафіолетового випромінювання, а далі його оборонні можливості вичерпуються. Індекс SPF здатний продовжити цей термін у декілька разів. Помнож час самозахисту твого епідермісу на цифру поряд з абревіатурою SPF. Наприклад, 10 хвилин х SPF 6 = 60 хвилин. Тобто, після того, як нанесеш такий препарат на шкіру, ти зможеш знаходитися на пляжі цілу годину і не обгориш. Відповідно, що вищий індекс SPF, то довше у тебе вийде голубитися на сонці.

Думка фахівця Ірина Корольова, стиліст-перукар:

– Не забувайте про те, що від сонячних променів страждає не тільки шкіра, але і волосся. Щоб надійно захистити шевелюру на пляжі, використовуйте спеціальні олії для волосся з UV-фільтрами. Захисна плівка, яку вони утворюють, тримається цілий день і не змивається навіть після частих купань в морі і басейні. Що стосується сонцезахисних шампунів і засобів для укладання, то вони хороші тільки в тому випадку, якщо ви не мочитимете волосся. У воді вхідні в їх склад UV-фільтри змиваються. Якщо у вас під рукою немає олії, але дуже хочеться попірнати, пірнайте. Тільки після того, як вийдете на берег, обов`язково надіньте головний убір.

Загоряти, а не згоріти Душ після, а не до. Перед прийомом сонячної ванни не варто очищати шкіру милом або гелем для душу, оскільки при цьому порушується природний рівень pH і змивається захисна гідроліпідна мантія. Через це епідерміс стає украй уразливим.

Бережи ніс. Не всі ділянки шкіри однаково чутливі до сонячних променів, а значить, і загоряють по-різному. На обличчі швидше піддаються дії ультрафіолету найбільш виступаючі частини – ніс, лоб, скули, підборіддя, повіки. На тілі – груди, живіт, передпліччя, гомілки. Ці ділянки бажано обробляти засобом з вищим індексом SPF.

Не об`їдайся. З`являтися на пляжі краще опісля години-півтори після їжі. Для красивого загару потрібна хороша циркуляція крові, яка стимулює посилене вироблення меланіну, а після щільного обіду вона підпливає тільки до шлунку.

Відмовся від парфуму. Перед прийомом сонячних ванн не варто користуватися парфюмерними засобами: одеколоном, дезодорантом, туалетною водою. Така косметика підвищує сприйнятливість шкіри до ультрафіолету, і на ній можуть з`явитися роздратування і пігментні плями.

Вибирай лежак поряд з водою. Біля водоймища загоряти набагато легше: вода відображає сонячні промені і підсилює їх дію. До того ж повітря там вологіше, а значить, шкіра не пересушиться на пригріві.

Не вір вітру. Будь особливо пильна в вітряну погоду. Не упусти моменту, коли слід піти в тінь. Подих повітря охолоджує шкіру, і можна абсолютно непомітно обгоріти.

Користуйся рушником. Після купання обов`язково витирайся досуха. Крапельки води і кристали морської солі діють як маленькі лінзочки, що концентрують сонячні промені. А це може привести до сильного опіку.

Заспокой шкіру після засмаги. Після прийняття сонячних ванн стане в нагоді засіб, який зволожить, охолодить і заспокоїть запалену шкіру. Такий препарат запобіжить лущенню і зробить засмагу стійкішою.