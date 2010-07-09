Вуглекислий газ позбавить від зморшок

Як з`ясували фахівці з університету Сієни в Італії, ін`єкції двоокису вуглецю для корекції зовнішності за ефективністю не поступаються ботоксу, але при цьому мають значно менше побічних ефектів.

Учені провели серію експериментів, в яких взяли участь 48 жінок. Кожна з них пройшла курс підшкірних ін`єкцій вуглекислого газу протягом трьох тижнів. У результаті об`єм їх стегон в середньому, зменшився на 2 см, талії – на 3 см. Крім того, розгладилася шкіра обличчя і зник целюліт у «проблемних» місцях.

За словами лікаря Сабіни Зенкер, такі ін`єкції проводяться швидко – протягом чотирьох-п`яти хвилин – і практично безболісно. Крім того, вуглекислий газ є більш природним «наповнювачем», ніж ботокс.

Уколи з використанням вуглекислоти розширюють кровоносні судини, збільшуючи притік крові і кисню до шкіри і сприяючи швидкій регенерації клітин. Проте медикові слід бути украй обережним, оскільки глибока ін`єкція може зруйнувати клітини жирової тканини.

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