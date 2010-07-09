Львівщина: підтоплено 78 населених пунктів

У Львівській області через сильні дощі частково підтоплено 78 населених пунктів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, у Пустомитівському, Дрогобицькому, Миколаївському, Жидачівському, Стрийському, Городоцькому, Мостиському, Сколівському, Старосамбірському районах та у Бориславі підтоплено 228 житлових будинків, 4 об`єкти соціальної сфери, 248 господарських будівель, 212 підвальних приміщень, 2 тис. 107 дворогосподарств, 2 тис. 106 криниць та 7 тис. 184 га сільськогосподарських угідь.

Також підтоплено 6 ділянок автодоріг, пошкоджено 8 ділянок автодоріг, зруйновано 2 та пошкоджено 4 автомобільні мости, підмито опори 2 автомобільних мостів.

З метою організації та виконання невідкладних робіт, організації взаємодії залучено 397 чоловік та 80 одиниць техніки.