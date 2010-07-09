Волинь: діти гралися ...військовими боєприпасами

У Волинській області виявлено 10 артилерійських снарядів та 4 підривники до них часів Другої світової війни.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі Головного управління МНС у Волинській області, біля села Старий Загорів Локачинського району місцевий житель, повертаюсь із поля, побачив, як діти граються військовими боєприпасами, і терміново викликав рятувальників.

Піротехніки обстежили усю довколишню територію площею понад 3 тис. кв. метрів і виявили ще 9 артилерійських снарядів та 4 підривники до них.

Працівники МНС транспортували боєприпаси на спеціальний майданчик поблизу села Холопичі, де вони були ліквідовані.