Уряд виділив Прикарпаттю 17 млн. грн. на першочергові заходи з ліквідації наслідків повені.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі голови Івано-Франківської облдержадміністрації.

Сьогодні Івано-Франківська область отримає ці кошти «відповідно до розпорядження прем’єр-міністра України Миколи АЗАРОВА після розмови з головою обласної державної адмінімтрації Михайлом ВИШИВАНЮКОМ», йдеться у повідомленні. Голова ОДА поінформував керівника уряду про складну повеневу ситуацію в області та про здійснені рятувальниками та владою першочергові заходи.

Вчора разом з М.ВИШИВАНЮКОМ повеневу ситуацію на Прикарпатті вивчав перший заступник міністра з питань надзвичайних ситуацій Володимир АНТОНЕЦЬ, який побував у підтоплених районах.