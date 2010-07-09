Херсонщина: в зрошувальному каналі потонула 5-річна дитина

У селі Благовіщенка Горностаївського району Херсонської області 8 липня в зрошувальному каналі потонув 5-річний хлопчик, що відпочивав з батьками на березі.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ГУ МНС у Херсонській області.

У місцевому фельдшерсько-акушерському пункті був зафіксований факт смерті 5-річної дитини "унаслідок особистої необережності (втоплення)".