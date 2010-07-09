Херсонщина: в зрошувальному каналі потонула 5-річна дитина
15:40, 09 липня 2010Країна
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Бережіть дітей!
У селі Благовіщенка Горностаївського району Херсонської області 8 липня в зрошувальному каналі потонув 5-річний хлопчик, що відпочивав з батьками на березі.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі ГУ МНС у Херсонській області.
У місцевому фельдшерсько-акушерському пункті був зафіксований факт смерті 5-річної дитини "унаслідок особистої необережності (втоплення)".
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