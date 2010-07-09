Перепис населення в Україні перенесуть з 2011 на 2012 рік

В Україні планується перенести проведення перепису населення з 2011 на 2012 рік.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН повідомила директор Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України Наталія ВЛАСЕНКО.

"Минулого року мав відбуватися пробний перепис, а основний - у 2011 році. Але, враховуючи кризу, в минулому році не були передбачені кошти на проведення пробного перепису, і ми були змушені подати пропозиції уряду щодо перенесення термінів", - сказала Н.ВЛАСЕНКО.

Директор Інституту демографії нагадала, що останній перепис населення проводився в Україні у 2001 році. "За правилами ООН, періодичність проведення переписів становить один раз у 10 років. Лаг в один рік - це допустима ситуація, тому ми зараз приступили терміново до всіх підготовчих робіт щодо проведення пробного перепису у грудні цього року, який відбудеться в Харківській області у Дергачівському районі", - додала вона.

За словами Н.ВЛАСЕНКО, лише дані перепису дозволяють отримати широку характеристику населення, на основі якої мають вибудовуватися усі стратегії розвитку країни. Зокрема, зазначила демограф, йдеться не лише про загальну кількість населення, але і про освітній рівень громадян, мовний склад населення, міграційні процеси, а також про етнічну приналежність.