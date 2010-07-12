У каналі в Криму потонули бабуся з онуком

Сьогодні в Північно-Кримському каналі в Красноперекопському районі потонула 62-річна жінка і її 8-річний онук з Дніпропетровська.

Як повідомили УНІАН в прес-службі кримського управління МНС, жінка з дитиною не повернулися вчасно додому, стурбований чоловік вирушив на пошуки. На місці, де вони повинні були рибалити, виявилися лише речі.

Рятувальники виявили тіло жінки у воді за шість метрів від берега. Бабуся тримала за руку онука. Обидва були в нижній білизні.

Загиблих передали міліції. Причину смерті встановлять судмедексперти.

«У місці, де рятувальники виявили потонулих, глибина каналу сягає чотирьох метрів. Береги каналу викладені похилими бетонними слизькими плитами, вибратися по яких тим, хто опинився у воді, практично неможливо. Місцеві жителі знають, що купатися там не можна», - йдеться в прес-релізі.

З початку року в Північно-Кримському каналі потонули вісім людей, з них шестеро - діти.