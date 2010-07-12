Чорний хліб і гречка зміцнюють зір

Учені сільськогосподарської дослідницької служби лабораторії харчування і зору при Університеті Тафтс в Бостоні проаналізували раціон більш як 4 тисяч чоловіків і жінок у віці від 55 до 80 років. Дослідників цікавило, які поживні речовини учасники одержують окремо і в різних комбінаціях і як їжа впливає на офтальмологічні захворювання, зокрема на вікову макулярну дегенерацію (ВМД).

З`ясувалося, що продукти з низьким глікемічним індексом, так звані повільні вуглеводи, захищають від ВМД. Людям, які піклуються про збереження зору, варто щодня додавати в раціон чорний хліб, макарони з твердих сортів пшениці, гречану і вівсяну каші, картоплю і інші овочі. Підсилити захисний ефект допоможуть вітаміни С і Е, цинк, лютеїн і омега-3 жирні кислоти.

Вікова макулярна дегенерація — одна з основних причин втрати зору у людей старше 40 років. За статистикою ВООЗ, з цією патологією до офтальмолога звертаються 300 осіб з кожних 100 тис. населення. До 2020 року лікарі прогнозують помітне збільшення кількості випадків цього захворювання, що приводить до погіршення зору і навіть сліпоти.

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