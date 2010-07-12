Апельсиновий сік руйнує зуби

Австралійські фахівці повідомляють, що сніданки з мюслів і апельсинового соку сприяють руйнуванню зубів. Ці продукти є злими ворогами зубної емалі навіть, не дивлячись на те, що традиційно вважаються дуже корисними. Про це заявив доктор Пилип Сойер (голова австралійської стоматологічної асоціації).

У цих продуктах міститься високий відсоток цукру і кислот, тому особливо у маленьких дітей після прийому цієї їжі сильно страждають зуби.

Стоматологи знову нагадують, що якнайкращий захист зубної емалі - це своєчасна гігієна порожнини рота. Зуби потрібно чистити не менше двох разів на день (вранці і увечері). Фахівці також рекомендують пити соки через соломинку або разом з їжею. Це допоможе понизити негативну дію кислот на порожнину рота.

medicinform.net