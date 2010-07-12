Херсонщина: жінка - в реанімації через укус гадюки

У Голій Пристані Херсонської області внаслідок укусу змії постраждала жінка.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС в області, 9 липня до Голопристанської центральної райлікарні поступила 46-річна жителька Херсона, яку за палець ноги вкусила гадюка. Потерпіла перебуває у реанімації.

Крім того, у райцентрі Чаплинка до реанімаційного відділення лікарні доставили 59-річного місцевого жителя з діагнозом “алергійна реакція на укус павука” (ймовірно каракурта).

За даними ГУ МНС,з початку року в регіоні від укусів змій постраждали 9 осіб, серед яких двоє дітей. Від укусів отруйних павуків постраждали 4 особи.