Херсонщина: жінка - в реанімації через укус гадюки
10:28, 12 липня 2010Країна
2
Випадки почастішали
У Голій Пристані Херсонської області внаслідок укусу змії постраждала жінка.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС в області, 9 липня до Голопристанської центральної райлікарні поступила 46-річна жителька Херсона, яку за палець ноги вкусила гадюка. Потерпіла перебуває у реанімації.
Крім того, у райцентрі Чаплинка до реанімаційного відділення лікарні доставили 59-річного місцевого жителя з діагнозом “алергійна реакція на укус павука” (ймовірно каракурта).
За даними ГУ МНС,з початку року в регіоні від укусів змій постраждали 9 осіб, серед яких двоє дітей. Від укусів отруйних павуків постраждали 4 особи.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter