Коли чай шкодить здоров'ю

Нас постійно переконували, що чай - дуже корисний, і тому нам добре відомі всі його чудові властивості. Але, як виявилося, при зловживанні чаєм, можна отримати серйозні збої у роботі організму.

Є люди, яким цей ароматний напій і зовсім протипоказаний до вживання.

Напевно, вам доводилося чути про те, що чай долає відчуття спраги, і саме його рекомендують вживати при підвищеній температурі тіла, але, як виявилося, це далеко не так.

Справа в тому, що вченим з Великобританії, в ході проведеного дослідження, вдалося з`ясувати, що чай, навпаки, лише сприяє підвищенню температури, а відбувається таке через те, що в його складі міститься теофілін.

Саме таку назву носить речовина, що має сечогінні властивості, що робить практично неефективним прийом жарознижуючих препаратів.

З цього випливає висновок про те, що при простудних захворюваннях або при грипі від вживання чаю краще відмовитися.

Не рекомендується пити чай і перед сном, позаяк вчені виявили, що він впливає на центральну нервову систему і головний мозок. І, як результат, людина просто не може заснути.

Якщо ви чи ваші близькі відчуваєте проблеми зі сном, то рекомендується звести до мінімуму споживання улюбленого напою.

Необхідно виключити чай зі свого раціону людям, у якиих підвищена кислотність шлункового соку, виразка шлунка та дванадцятипалої кишки.

Не рекомендується пити чай і на голодний шлунок, як і не варто цього робити за тридцять хвилин до початку трапези і протягом півгодини після її завершення.

Так що, і корисне може бути шкідливим! Пам`ятаймо про це!

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