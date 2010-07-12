Завтра в Україні очікуються дощі та грози

Завтра в Україні очікуються короткочасні дощі, грози, в окремих районах град, вдень шквали 15-20 м/с, у Криму, вдень у карпатському регіоні, Хмельницькій, Вінницькій, Одеській та Миколаївській областях місцями сильні дощі.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, вітер у північній половині України очікується північно-східний, на решті території південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 15-20°, вдень 24-29°, у східних областях та на півночі Лівобережжя до 35°; у Карпатах вночі 12-17°, вдень 16-21°.

У Київській області у вівторок очікуються короткочасні дощі, грози, подекуди град. Вітер північно-східний, 5-10 м/с, вдень місцями шквали 15-20м/с. Температура вночі 15-20°, вдень 24-29°. У Києві температура вночі 17-19°, вдень 26-28°.

Сьогодні температура води в Чорному та Азовському морях 23-28°, у Дніпрі біля Києва 24°.