Одещина: у морі - велика пляма з невідомої речовини

У Чорному морі поблизу Одеси до берега рухається пляма з речовини невідомого походження довжиною 4 км та шириною 2-3 км.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони навколишнього природного середовища.

За інформацією прес-служби, в неділю, 11 липня, до Державною екологічної інспекції в Одеській області надійшло повідомлення від чергового МЧС щодо забруднення внутрішніх морських вод України. “Інспектори здійснили обстеження в районі від мису Великого Фонтану до пляжу Дельфін. Встановлено забруднення Чорного моря речовиною невідомого походження, яка має вигляд суцільного шару та знаходиться на поверхні води. Розмір плями довжиною 4 км, шириною 2-3 км на відстані 50-150 м від урізу води. Пляма переміщується до берега від 16 ст. Великого Фонтану до пляжу Дельфін”, повідомляє Мінприроди.

Відібрано проби морської води для аналізу на хімічні забруднюючі речовини.

За інформацією міністерства, “після проведеної експертизи у пробах морської води не було виявлено перевищення основних гідрохімічних показників якості води, крім підвищеної концентрації завислих речовин: на відстані 100 м та 300 м від урізу води перевищення фону становить 48 мг/л та 65 мг/л відповідно (по даним за 05.07 фонові показники морської води по завислим речовинам становили 2 мг/л)”.

Відібрані проби води передані на проведення аналізу на планктонні форми та водорості до спеціалізованого закладу - Одеського філіалу Українського інституту південних морів.

Також проведено обстеження зовнішніх рейдів ДП «Іллічівський МТП», ДП «Одеський МТП» та ДП «МТП Южний», слідів підтікань та наявних забруднень із суден, які знаходились на рейді не виявлено, повідомляє Мінприроди.