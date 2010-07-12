У Росії вимирає сільське населення

Глава Мінздравсоцрозвитку Росії Тетяна Голікова вважає за необхідне приділити підвищену увагу розвитку сільської охорони здоров`я. Про це міністр заявила на засіданні президії Ради з реалізації пріоритетних національних проектів і демографічної політики, що відбулося в Тамбовській області.

За даними Мінздравсоцрозвитку, смертність сільського населення Росії в даний час значно перевищує смертність мешканців міст. Втім, показник народжуваності в селах також на 10 відсотків вище, ніж місті.

Основними причинами смерті мешканців сільської місцевості є хвороби системи кровообігу, дорожньо-транспортні пригоди всіх видів, випадкові отруєння алкоголем, вбивства і самогубства. У цілому показники смертності від цих причин у сільській місцевості перевищують загальноросійські на 22,5 відсотка. Смертність від хронічного алкоголізму на селі перевищує аналогічний показник у містах на 19 відсотків.

Подібна ситуація, на думку глави Мінздоровсоцрозвитку, пов`язана з важким соціальним становищем, в якому знаходиться сільське населення.

medportal.ru