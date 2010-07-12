Кіровоградщина: у регіоні розвиватимуть оздоровчий туризм

Оздоровчий туризм стане основним напрямком розвитку галузі на Кіровоградщині.

Про це повідомляє офіційний сайт Кіровоградської облдержадміністрації.

«Привабити туриста в область розвагами у нас невеликі перспективи, а от у лікувальних цілях – потенціал значний. Ми не можемо конкурувати з Кримом чи Карпатами, але нам теж є що показати. У нас є мінеральні води», - наголошує заступник голови ОДА Андрій НІКОЛАЄНКО.

В області функціонує Знам’янська бальнеолікарня – лікувальний заклад, який має статус курорту місцевого значення. За задумом обласної влади, лікарню планують перетворити на санаторій всеукраїнського масштабу.

За словами заступника начальника обласного управління охорони здоров’я Олександра СКРИПНИКА, для того щоб заклад став курортом державного значення, інститут курортології проводить дослідження, згідно з висновками яких готується подання до Кабінету Міністрів, а далі це питання повинна розглянути Верховна Рада.

Він наголосив, що для введення в експлуатацію другого корпусу лікарні необхідно 20 млн. грн., ще більших капіталовкладень потребуватиме робота у сфері планування дозвілля.

Як позитивний приклад розвитку оздоровчого туризму заступник голови облдержадміністрації виділив досвід Новоукраїнського району, де навколо санаторію «Гусарське урочище» формуються туристичні маршрути, зокрема, маршрут «Золотими стежками Ексампею».