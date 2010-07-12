В Америці - гострий дефіцит психіатрів

Попит на психіатрів в Америці зростає швидше, ніж на представників будь-якої іншої медичної спеціальності, згідно з новим дослідженням компанії Merritt Hawkins при AMN Healthcare company /США /. Річний огляд серед понад 2 тис. 800 лікарів показав, що попит на психіатрів виріс на 47% в 2010 році порівняно з минулим роком і на 121% - порівняно з трьома роками раніше. Експерти були здивовані такою тенденцією, виявленої під час економічного спаду.

Тим часом, останнім часом у США зафіксований дефіцит кваліфікованих психіатрів, який скоро може досягти критичного рівня. Більше половини всіх американських психіатрів - у віці від 55 років або старше і передпенсійного віку, наголошується в дослідженні, і все менша кількість випускників медичних університетів виявляють інтерес до психіатрії. Це тривожний сигнал у нинішніх умовах стрімкого старіння американського населення, що підвищує поширеність пов`язаних з віком психічних проблем. Попит на послуги психіатрів, за попередніми оцінками, зросте на 19% до 2020 року. У загальній складності країні буде не вистачати більше 3 тис. професіоналів в галузі психічного здоров`я.

ami-tass.ru