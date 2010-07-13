В Карпатах та на Прикарпатті сьогодні дуже сильні дощі

Вночі та вранці 13 липня в Карпатах та на Прикарпатті очікуються дуже сильні дощі.

Про це УНІАН повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

На решті території України пройдуть короткочасні дощі, грози, в окремих районах град.

Температура вдень становитиме 24-29°, у східних областях та на півночі Лівобережжя до 35°.