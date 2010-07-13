В Карпатах та на Прикарпатті сьогодні дуже сильні дощі
09:00, 13 липня 2010Країна
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В окремих районах град
Вночі та вранці 13 липня в Карпатах та на Прикарпатті очікуються дуже сильні дощі.
Про це УНІАН повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.
На решті території України пройдуть короткочасні дощі, грози, в окремих районах град.
Температура вдень становитиме 24-29°, у східних областях та на півночі Лівобережжя до 35°.
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