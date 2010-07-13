Чи є на Кіровоградщині спалах атипової пневмонії?

Епідеміологічна ситуація в Кіровоградській області стабільна і не викликає занепокоєння, а заяви політиків про поширення в регіоні нового атипового вірусу пневмонії не відповідають дійсності.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомила начальник Управління охорони здоров’я Кіровоградської облдержадміністрації Лариса АНДРЄЄВА.

За її словами, з травня 2010 року в області спостерігається незначний підйом захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції та грип.

«З 1 травня було зареєстровано 2,5 тис. випадків захворювань. На сьогодні стаціонарне лікування проходять 618 хворих, 30% з них готуються до виписки найближчими днями. Згідно з результатами аналізів, віруси мають сезонний характер, жодних атипових форм не виявлено», - наголосила Л.АНДРЄЄВА.

Вона зауважила, що зараз по всій Україні спостерігається незначний підйом захворювання на грип та ГРВІ.

«Можливо, це пов’язано з вологими погодними умовами, ослабленим імунітетом людей після зимової епідемії грипу. Не можу пояснити, звідки у народного депутата інформація про якийсь тваринний грип на Кіровоградщині», - зазначила начальник управління.

Відсутність на території області спалахів захворювання на атипову пневмонію підтвердив позаштатний пульмонолог обласної лікарні Олександр РИЖКО.

«Були одиничні випадки потрапляння хворих на пневмонію до реанімації, основна причина – несвоєчасний початок лікування. Для області, на території якої проживає більше мільйона осіб, відсоток захворювання дуже незначний», - зауважив він.

Заступник начальника обласної санітарно-епідеміологічної служби Микола МОЛОДЧЕНКО також наголосив, що моніторинг ситуації не дає підстав для хвилювання.

«Нічого небезпечного немає. Підвищений рівень захворюваності на грип та ГРВІ з перших днів червня спостерігається в Петрівському, Бобринецькому, Новоукраїнському. Новоархангельському, Долинському, Маловисківському, Онуфріївському, Голованівському районах. Але перевантаження ліжкового фонду немає, всім хворим своєчасно і кваліфіковано надається медична допомога», - наголосив М.МОЛОДЧЕНКО.

Л.АНДРЄЄВА повідомила, що Кіровоградщина забезпечена медичними препаратами для поточного лікування та на випадок спалаху захворювання на віруси грипу.

«Ми маємо в запасі 82 тис. флакони антибіотиків, майже 40 тис. флакони фізрозчину, 160 тис. метрів марлі, повністю забезпечені препаратом «Таміфлю». В обласному резерві ліків вистачить до кінця року, навіть за умови зростання захворюваності до 3 тис. осіб на місяць. Наприклад, за минулу добу в області було зареєстровано 70 хворих на ГРВІ», - наголосила Л.АНДРЄЄВА.

Як повідомляв УНІАН, голова Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони Анатолій ГРИЦЕНКО звернувся до Міністерства охорони здоров’я з вимогою перевірити інформацію про нібито різке збільшення на Кіровоградщині кількості захворювань, викликаних новим тваринним вірусом, можливо, Н1N1.