Які ліки в Україні підробляють найчастіше

Державна інспекція з контролю якості лікарських засобів Міністерства охорони здоров’я України констатує, що найчастіше фальсифікують дорогі лікарські засоби відомих іноземних виробників.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі МОЗ.

В повідомленні зазначається, що споживачі мають купувати лікарські засоби тільки в аптечних закладах та їх структурних підрозділах.

“Ні в якому разі не слід користуватися при купівлі ліків Інтернет-послугами чи послугами «Укрпошти», - сказано в повідомленні.

МОЗ звертає увагу, що серед основних ознак, за якими можна відрізнити фальсифіковані лікарські засоби, є: ціна (нижче, ніж завжди), зміна звичайних ознак (якщо препарат має специфічні смак, запах або колір), упаковка (зміна звичайної упаковки або різниця в упаковках одного й того ж препарату).

В міністерстві зазначають, що у разі, якщо споживач придбав лікарський засіб сумнівної якості, то він повинен звернутися зі скаргою (заявою) до територіальної державної інспекції з контролю якості лікарських засобів, для здійснення державного контролю якості сумнівного щодо якості препарату та/або здійснення перевірки суб’єкта господарювання, у якого був придбаний даний препарат.